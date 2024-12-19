"أمهات مصر" تستعرض تجارب أولياء الأمور استعدادًا لامتحانات نصف العام

كتب- أحمد الجندي:

وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الامور، حديثها لأولياء الأمور من الأمهات لتستعرض تجاربهم في امتحانات منتصف العام.

وأوضحت "أحمد"، في تصريحات صحفية، أن أغلب الأسر المصرية أعلنت حالة الاستعداد القصوى لامتحانات منتصف العام الدراسي، بمختلف المراحل التعليمية والعمل على تهيئة المناخ المناسب داخل المنزل لدعم الأبناء، وتخصيص مكان مريح لمساعدتهم على التحصيل وضمان اجتيازهم الاختبارات بثقة ونجاح.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الطريقة الأمثل للاستعداد لامتحانات منتصف العام، تعتمد على مستوى استيعاب الطالب، فإذا كان الطالب متمكنًا من الدروس، فإن المراجعة وحل الامتحانات تعد خطوة كافية، أما إذا كانت هناك فجوات دراسية ونقاط ضعف، فمن الأفضل إعادة دراسة الدروس من البداية.

وتفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك ومنها:

قالت ولي أمر: "طبعا إحنا لسه مخلصناش المنهج فالأفضل نراجع القديم كل يوم جزء مع الجديد عشان متنساش القديم وقبل الامتحان بأسبوع نمسك الجدول عكسي آخر مادة هنختم بها الامتحان، نبدأ بيها من أولها لآخرها يوم وحدها لحد ما نوصل للماده اللي هنبدأ بيها ورضا علي كده".

وأضافت ولي أمر: " أنا شخصياً مع بنتي بنذاكر كل درس من أوله لحد مانخلص المنهج، بس بنبدأ بالدروس الاخيرة عشان طبعا ملحقناش نذاكرها، وبعد كده نبدأ نحل مراجعات وامتحانات، متعودة على كدة مع بنتي الكبيرة في الجامعة ودلوقتي مع بنتي الصغيرة أولى إعدادي".

واستكملت ولي أمر أخرى: "نراجع الدروس من الملخصات اللى مع الكتب الخارجيه زى مثلا المفكره فى كتاب الامتحان ونحل امتحانات والسؤال اللى منعرفوش نرجع للكتاب نعرف الاجابه ونذاكرها وبعدين نجاوبه"، وعلقت ولي أمر أخري: "نحل امتحانات واى قصور فى اى جزئية أثناء الحل ممكن نراجعها سريعا ونكمل باقي حل الامتحانات".

وتابعت ولي أمر آخري: "أكيد لازم تتم المراجعة من الأول و بعدين نحل.. عشان كده الطريقة الأفضل في المذاكرة في البداية اللي تسهل و تسرع المراجعة وقت الامتحان هي: اما عن طريق استخدام قلم الهايلالتير لتحديد الأجزاء المهمة و اللي فيها المعلومة المطلوبة من الدرس، أو كتابة ملاحظات عن الأجزاء المهمة في حالة الطالب اللي بيفضل المذاكرة بالكتابة، ده هيسرع عملية المراجعة لأن الطالب بالفعل عمل "فلترة" للإجزاء المهمة ومش هيشغل نفسه بالإضافات و هيبقى عنده وقت أكتر للحل، كمان فيه طلاب بيفضلوا يحلوا على الجزئيات في البداية و بعد كده يحلوا الشامل، و ده اسلوب كويس في الأجزاء اللي بتحتاج حل اكتر من غيرها او فيها حالات خاصة و تريكات اكتر من غيرها و الامتحان الشامل ممكن ميكنش كفاية للتدريب عليها. و بالتوفيق للجميع إن شاء الله. إحنا لسه ثانوية عامة بس حبيت أشارك تجربتي مع ابني".

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