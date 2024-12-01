من هو هشام جعفر نائب الوزير للتعليم الخاص والدولى الجديد؟

كتب- أحمد الجندي:

تولى هشام جعفر، نائب الوزير للتعليم الخاص والدولي، وذلك بعدما اعتذرت الدكتورة إيمان صبري، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص والدولي عن منصبها لظروف شخصية، وقبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اعتذارها.

معلومات عن نائب الوزير للتعليم الخاص..

وفيما يلي يرصد "مصراوى" معلومات عن نائب الوزير للتعليم الخاص والدولي..

- بطل معركة لم أعيش في جلباب أبي في مدارس 30 يونية والمهندس الحقيقي وراء قصة نجاح هذه المنظومة المعقدة .

-تولى منصب مدير عام التعليم الخاص في تعليم القاهرة لعدة سنوات.

- تولى منصب مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم قبل أكثر من 6 سنوات.

- أسند إليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق مهمة إعادة هيكلة مدارس 30 يونية والإرتقاء بها وفي غضون شهور تحولت إلى أول مدارس تطبق نظام الحوكمة وتعمل بنظام المدارس الذكية وأول مدارس تتيح لولي الأمر متابعة أبنائه في المدرسة.

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