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"أمهات مصر": الاتحادات الطلابية بالمدارس تخلق أشخاصا مؤثرين في المجتمع

10:46 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر

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كتب- أحمد الجندي:

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أهمية الاتحادات الطلابية في تشكيل شخصية الطالب بمختلف المراحل التعليمية حتي الجامعة، بالتزامن مع إعلان أغلب الإدارات التعليمية عن تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المديرية للمراحل كالثانوية.

وأضافت أن الاتحادات الطلابية تجعل الطالب يندمج ويشارك زملاؤه وخدمتهم، وبالتالي هذه الاتحادات مدرسة لتعليمهم أن تكون شخص فعال ومؤثر في المجتمع وكل من حولهم، فضلا عن تعليمهم كل ما يخص السياسة والمشاركة وخوض انتخابات المجالس النيابية مثل النواب والشيوخ.

ودعت، أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في الاتحادات الطلابية حتي يتم بناء شخصيتهم ويصبحوا رجال ونساء فاعلين في مجتمعهم وبلدهم.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بالإضافة للدور التربوي لاتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور .

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