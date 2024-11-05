للتغلب على ضغوط الواجبات والتقييمات.. خبير تربوي يُقدم نصائح للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قدم الدكتور رضا عبدالحميد، المدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الأزهر، عدة نصائح لطلاب صفوف النقل بالتزامن مع المتابعة اليومية للواجبات والتقييمات بجميع المدارس.

وأوضح"عبدالحميد"، لمصراوي، أنه يجب على الطالب تنظيم وقته بالمتابعة اليومية لدروسه؛ للتغلب على ضغوط الواجبات والتقييمات، خاصة وأن العديد من الطلاب لا يلتفت إلى الاهتمام بمتابعة الواجبات مما يؤثر ذلك على تقييماته الدراسية.

ونصح المدرس بكلية التربية الطلاب للتغلب على ضغوط الواجبات والتقييمات بما يلي:

- البدء في إعداد خطة "تتلاءم مع أحوال وظروف الأسرة ومع طبيعة الشخص نفسه" قابلة للتنفيذ.

ـ ترتيب الأولويات للواجبات والتقييمات.

- تجزئة المهام والواجبات وتحديد وقت كافي لكل مهمة.

- الحصول على وقت كافي للراحة بين كل مهمة وأخرى لتناول بعض الأطعمة المحببة أو القيام ببعض الأعمال الرياضية أو أي شيء محبب إلى النفس.

- الُبعد عن الأماكن التي بها ضوضاء عالية.

- تناول كوب من الشاي أو القهوة أو الليمون.

-التحذير من تأجيل المهام والواجبات فتتراكم على الطالب لذلك عليه أن يتخلص من الواجبات أولًا بأول.

- الاستقرار الأسري.

- عدم التعنيف من الأسرة وتقديك جميع سبل المساندة والدعم للطالب.

- اختيار المكان والوقت المناسبين، بحيث يتوافر فيهما الهدوء والبعد عن الأماكن المزعجة.

- تجنب تراكم الدروس.