وزير التعليم يتفقد مدارس تحيا مصر.. والوزارة تصدر بيانا بالتفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

وجه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم الفنى، بإرسال لجان متابعة لمدرستي "تحيا مصر ١" وتحيا مصر ٢" لمتابعة انتظام العملية التعليمية، كما شدد على متابعة حضور الطلاب وتطبيق التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة وكافة القرارات والآليات المعلنة.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها الوزير للمدرستين في إطار جولاته المتواصلة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط بمختلف مدارس الجمهورية.

وبحسب البيان أيضا رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وحرص " عبد اللطيف" خلال تفقد فصول المرحلة الابتدائية بمدرسة "تحيا مصر ١"، على متابعة مستوى الطلاب الدراسي ومدى الالتزام بتطبيق أعمال السنة، حيث وجه بتنظيم برامج علاجية لرفع مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.

وعقب ذلك تفقد وزير التربية والتعليم، مدرسة "تحيا مصر (٢)"، حيث تابع العملية التعليمية بالمدرسة، وتحصيل الطلاب الدراسي داخل الفصول، فضلا عن مراجعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

وأجرى الوزير في ختام جولته حوارا مع بعض المعلمين بالمدرسة للتعرف على أي تحديات تعوق قيامهم بأداء عملهم بالشكل المطلوب حرصا على تيسير مهامهم.

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