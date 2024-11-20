مدير تعليم الجيزة يكرم مديري مدرسة ويُحيل آخر للشئون القانونية

كتب - أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة صباح اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية فى مدارس إدارة الشيخ زايد التعليمية.

شملت الزيارة العديد من المدارس منها، مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى، مدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة لغات.

وقال " عطية" خلال الزيارة، إنه لا بد من الاهتمام بالطلاب الضعاف وإعداد سجلات وخطة زمنية تناسبهم لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، مشيراً إلى تفعيل الإشراف اليومي وكذلك التفاعل مع طلاب الفصول وتفقد كراساتهم لتقييم مستواهم في القراءة والكتابة والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس، خاصةً دورات المياه وتعقيمها بشكل دوري حفاظا على صحة الطلاب.

وأشار وكيل التربية والتعليم بالجيزة إلى تحقيق نسب كثافات الفصول وسد العجز للمعلمين وتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية ومتابعة التقييمات وتصحيحها ومطابقتها بكراسات الطلاب لدفتر الدرجات الخاص بكل مادة.

وكرم "عطية" مديري مدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات وذلك لانضباط العملية التعليمية داخل المدرستين والاهتمام بالنظافة العامة وكذلك تفعيل الإشراف اليومي بشكل جيد، كما استبعد مدير احد المدارس للشئون القانونية لعدم مطابقة درجات التقييم داخل كراسات الطلاب لدفتر التقييم الخاص بالمادة.

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