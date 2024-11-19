استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المديريات التعليمية عن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2024/2025.

وتبدأ فترة التسجيل بداية من يوم 5 ديسمبر 2024 على أن تستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

وطالبت المدارس الإعدادية، طلاب الصف الثالث الإعدادي بتجهيز الأوراق المطلوبة لكتابة استمارة الشهادة الإعدادية 2024، استعدادا لتسجيل وملء الاستمارة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل للتقدم للامتحانات للعام الحالي.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جاءت الأوراق الرسمية التي يجب تقديمها خلال تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، كما حددتها مديريات التربية والتعليم في خطابها، كالتالي:

- عدد (3) صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6*4.

- تقديم الأصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

- تقديم عدد (1) من الاستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.

- تقديم كشف 12 د، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويٌقدم الأصل منه وصورة معتمدة من المدرسة.

- تقديم إيصال سداد الرسوم المالية للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024/ 2025.

- طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- تقديم بيان رسوب الطالب لآخر عام.

- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي "منازل" يجب تقديم خطاب الالتحاق بنظام المنازل.

- يجب ألا تقل سن الطالب عن 14 عاماً.

- ألا تزيد سن الطالب على 18 عاماً.

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