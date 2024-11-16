فرص للتعيين ومكافأت مالية.. تعرف على مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، من أهم النظم التعليمية الحالية التابعة للمدرسة التكنولوجية التطبيقية، حيث تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب إلى متطلبات سوق العمل.

شروط التقديم مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية:

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فإن الشروط هي:

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

شروط القبول بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي واللياقة البدنية والنفسية.

الفرص المتاحة في مدرسة مصر للتأمين الدولية

- العمل في شركات التأمين المختلفة.

- العمل في شركات المدفوعات الإلكترونية.

- العمل في المؤسسات المالية ذات العلاقة.

مميزات الدراسة بمدرسة مصر للتأمين الدولية

- دراسة تجمع بين النظري والتدريب العملى والميدانى أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.

- فرص التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محلياً ودولياً.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.

- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

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