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"التعليم" تحدد مواعيد ورسوم الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج 2025

01:00 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الطلاب المصريين فى الخارج

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج، والتى ستبدأ من السبت الموافق 11 يناير للعام الدراسي الحالى 2024/2025 وموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

وقررت الوزارة، تحديد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 بمبلغ قدره 150 دولارًا لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول برياض الأطفال وحت الصف الثاني الثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة سداد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 من خلال المنصة الالكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.

وحددت الوزارة، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات أبنائنا في الخارج 2052 جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات والصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام.

تحدد مواعيد ورسوم الامتحانات الطلاب المصريين بالخارج وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج
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