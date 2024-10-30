لماذا أعادت "التعليم" هيكلة المرحلة الثانوية؟.. وزير التعليم يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رؤية الوزارة العامة في هيكلة التعليم الثانوي هي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وتنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وأضاف "عبداللطيف"، في بيان له، أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان في الوضع السابق يدرس الطلاب 32 مقررًا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالي فيتم دراسة 6 مقررات دراسية فقط داخل المجموع في كل من الصفين الأول والثاني الثانوي، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وأكد وزير التعليم، أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6 و8) مواد دراسية سنويًّا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 و10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.