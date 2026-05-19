اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني الثقافة الإسلامية والجبر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:30 ص 19/05/2026

لجان الشهادة الإعدادية الأزهرية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم، سادس أيام امتحانات نهاية العام في مادتي الثقافة الإسلامية والجبر والإحصاء.

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.

