كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في جلسته التي عقدت أمس، بمقر المشيخة، على تطبيق البرامج الخاصة بكليات بالقاهرة والأقاليم، بداية من العام الدراسي الذي ينطلق 20 سبتمبر الجاري.

وقال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إن نظام البرامج الخاصة بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم سيطبق هذا العام للمرة الأولى، وهو عبارة عن نظام دراسي بمصروفات أشبه بما يتم تطبيقه في الجامعة الخاصة، وسيتم إتاحة برامج بخلاف البرامج العادية الموجودة حاليا بكل كلية.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد في 18 برنامجُا بكليات "الطب - الهندسة - الصيدلة - التجارة - الدراسات الإسلامية - الدراسات الإنسانية للبنات - اللغات والترجمة".. وغيرها"، على أن يتم التطبيق في كليات أخرى، العام الجامعي بعد المقبل.

ولفت المصدر، إلى أن جامعة الأزهر لم تحدد حتى الآن الحدود الدنيا للقبول بهذه البرامج أو مصروفات الالتحاق بها، وتعكف حاليا على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها، تمهيدًا لإتاحتها في تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم المتوقع أن تبدأ غدا أو الخميس المقبل على أقصى تقدير.

وأرجع المصدر، سبب اقتصار البرامج على 18 فقط، على أن هذا العدد هو الذي تقدمت به بعض الكليات، متوقعا أن تتم مضاعفة البرامج خلال العام الدراسي بعد المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من كل الأمور المتعلقة به.

كانت جامعة الأزهر، أعلنت أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح ست كليات جديدة بفروع "القاهرة والوجهين البحري والقبلي" وفقًا للموافقة الصادرة من رئيس الوزراء، وهي "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة، وأخرى للبنات، وكلية البنات الأزهرية بقنا، وكلية الطب البيطري للبنين بأسيوط، وكلية الطب البيطرى للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وكلية البنات الأزهرية بمطروح".

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في 20 سبتمبر المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدتها الجامعة.

