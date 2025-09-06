تنسيق الأزهر.. موعد تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم



كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تستعد جامعة الأزهر، لفتح باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للناجحين في الدور الأول والثاني للثانوية الأزهرية، خلال أيام.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد الثلاثاء الماضي، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%.

ويعقد المجلس الأعلى للأزهر، بعد غدٍ الاثنين، اجتماعًا لمناقشة نظام البرامج الخاصة الذي سيتم تطبيقه هذا العام بكليات القاهرة والأقاليم.



وأكدت جامعة الأزهر، أن البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة المقترحة للظهور في تنسيق هذا العام، سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الموافقة عليها واعتمادها.

وأشارت جامعة الأزهر، إلى أن هذا العام سيشهد دخول 6 كليات جديدة بجامعة الأزهر في القاهرة والوجهين البحري والقبلي وفقًا للموافقة الصادرة من رئيس الوزراء تتمثل في: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة، وأخرى للبنات، وكلية البنات الأزهرية بقنا، وكلية الطب البيطري للبنين بأسيوط، وكلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وكلية البنات الأزهرية بمطروح.

