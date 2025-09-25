تنسيق الأزهر 2026.. كيفية الالتحاق بالبرامج الخاصة

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، كيفية الالتحاق بالبرامج الخاصة التي أقرها مجلس الجامعة للمرة الأولى ببعض الكليات هذا العام.

وقال المصدر لمصراوي، اليوم، إن الالتحاق بالبرامج الخاصة سيكون عن طريق التنسيق الداخلي للكليات المطبق بها البرامج هذا العام، داعيا الطلاب إلى متابعة الكليات الخاصة بهم للتعرف على مواعيد بدء التنسيق الداخلي.

ولفت المصدر، إلى أن البرامج الجديدة تضم 23 برنامجًا مميزًا بمصروفات أقل من نظيراتها في الجامعات، لافتًا أنه قد روعي فيها تلبيتها لسوق العمل ومواكبة مستجدات العصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

والبرامج الجديدة تشمل:

1- برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

2- برنامج جودة وسلامة الغذاء بكليات الزراعة.

3- برنامج الإعلام (لغة إنجليزية) بكليات الإعلام.

4- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.

5- برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.