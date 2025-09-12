"الأزهر": 15 ألف طالب سجلوا رغباتهم للقبول بكليات القاهرة والأقاليم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك إقبالًا كبيرًا على تسجيل الرغبات في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

وأشار رئيس جامعة الأزهر في بيان له، اليوم، إلى أن حوالي 15 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم منذ الأمس وحتى اليوم الجمعة.

وأوضح أنه حرصًا على مصلحة أبنائه الطلاب تم فتح تنسيق القبول منذ أمس بعد التواصل مع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.

وبيَّن أن البرامج الخاصة الجديدة التي تم اعتمادها هذا العام في الجامعة سيكون الالتحاق بها عن طريق تقديم الطلاب والطالبات رغباتهم الالتحاق بها في الكليات التي بها هذه البرامج بتنسيق داخلي في كل كلية، وذلك عقب ظهور نتيجة التنسيق واستيفاء الطلاب الحد الأدنى لكل كلية بها برامج خاصة، والجامعة تشجع أبناءها على الالتحاق بهذه البرامج التي تلبي رغباتهم وتتيح ذلك لهم في جامعتهم العظيمة.

وأضاف رئيس الجامعة أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني حتى مساء يوم الثلاثاء القادم.

وناشد رئيس الجامعة أبناءه الطلاب مراعاة الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مستقبلهم.

والتسجيل متاح من خلال الرابط: اضغط هنا