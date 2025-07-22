تنسيق الأزهر 2025.. الكليات المتاحة لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث العديد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، على الكليات المتاحة بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بالتزامن مع بدء العد التنازلي للإعلان عن النتيجة.

ويختلف تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر عن تسجيل القبول بالكليات والمعاهد الحكومية، لأنه يعقد كمرحلة واحدة لطلاب الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية.

وجاءت الكليات المتاحة لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية على النحو التالي:

طب الاسنان بنين باسيوط تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الاوردية انتظــام

الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام ( أقسام علمية فقط)

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام

الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

طب الاسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتظــام

الطب بنين دمياط تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتظــام

الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــام

اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة تخصص عام انتظــام

اصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

الطب بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

العلوم بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

الصيدلة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتظــام

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــام

الزراعة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بشبين الكوم شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظــام

الإعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظــام

التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام

اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظــام(بمصروفات)

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتظــام

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون انتظــام

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة الاسلاميه انتظــام

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتظــام

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتســاب

اصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتســاب

اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتســاب

اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتســاب

اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتســاب

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات)

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتســاب

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون انتســاب

الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة الاسلاميه انتســاب

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتســاب

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

اللغة العربية بايتاى البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام

الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية

فصول كلية الخدمة الاجتماعية بنين بتفهنا الاشراف انتظــام

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية تخصص عام انتظام

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة التربية الخاصة انتظام

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الاشراف بمصروفات

الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول أسيوط تخصص عام انتظــام

التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الأساسي أقسام علمية فقط

التربية بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة التعليم الأساسي انتظام

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والإحصاء بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والإحصاء بكلية العلوم بنين باسيوط بمصروفات

اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام

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