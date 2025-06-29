قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشف مصدر مسئول من منطقة قنا الأزهرية تفاصيل ما تم تداوله من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن رسوب جميع طلاب الشهادة الإعدادية بمعهد الكلاحين الإعدادي الثانوي الأزهري في قفط، جنوبي محافظة قنا.

قال المصدر أن طلاب الشهادة الإعدادية الإعدادية داخل المعهد فقط 22 طالبًا فقط جميعهم داخلين دور ثاني من بينهم من رسب في مادة وآخر في مادتين موضحًا أن الطلاب لم يحضروا أيام الدراسة وهناك من أهمل امتحاناته ولم يحضر أيضًا.

وكان قد تداول بعض مستخدمي صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من المنشورات التي أثارت الجدل والغضب عن رسوب جميع طلاب الشهادة الإعدادية داخل معهد الكلاحين الإعدادي الثانوي الأزهري في قفط دون سبب مُعلن من قبل المنطقة الأزهرية.

وتبين بعد التواصل مع أحد المسئولين أن الطلاب عددهم قليل وجميعهم داخلين دور ثاني امتحانات للمواد الراسبين فيها.