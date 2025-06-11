كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بعد قليل، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2025 بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مطلع بالأزهر في تصريحات لمصراوي، إن نسب النجاح مبشرة في الشهادتين مبشرة، وسيتم إعلانها على بوابة الأزهر.

وأشار المصدر، إلى أنه يحق لأي طالب التظلم على نتيجته بالإدارة التابع لها بعد سداد الرسوم اللازمة لذلك.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

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