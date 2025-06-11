الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات من بيت الزكاة التابع للأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح بيت الزكاة والصدقات بين الحين والآخر، باب الحصول على مساعدات عينية ونقدية لغير القادرين، تطبيقا لتحقيق أهدافه المتعلقة بصرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، والقضاء على آلام وأحزان وعذابات الفقراء والمحتاجين والمنكوبين.

واعتاد بيت الزكاة منذ تدشينه في سبتمبر 2014، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتقديم المساعدات للمحتاجين من باب إدخال السرور عليهم.

وينشر "مصراوي" الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على إعانات من بيت الزكاة والصدقات المصري، وهي على النحو التالي:

- إحضار قسيمة الزواج "عقد القران".

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إثبات قيمة الدخل من خلال "مفردات مرتب في حالة الوظيفة، طابعة تأمينية للزوج أو الزوجة".

- صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.

- يتم التقدم بالأوراق المطلوبة إلى مقر بيت الزكاة والصدقات بمقر مشيخة الأزهر بصلاح سالم.