نظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 للمستجدين والباقين للإعادة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وافق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر على النظام الجديد لاختبارات الشهادة الثانوية لعام 2025، للطلاب المستجدين والباقين للإعادة.

وتنطلق بعد غدٍ الخميس، امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمادتي القرآن والحديث لطلاب القسم العلمي، وسط إجراءات أمنية مشددة في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وجاء النظام الجديد لامتحانات الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

أولاً: الطالب الباقي للإعادة (النظام القديم):

- يؤدي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، على أن تُستبدل بمادة الإحصاء بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.

- تُحتسب اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية) ضمن المجموع الكلي هذا العام فقط، ليصبح المجموع الكلي لطلاب القسم الأدبي 630 درجة، والنجاح من 315 درجة.

ثانيًا: الطالب المستجد (النظام الحديث):

- يؤدي الطلاب الامتحانات في مادة الإحصاء بدلًا من الفلسفة والمنطق.

- تُعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب فقط، ولا تدخل ضمن المجموع الكلي، ليصبح المجموع الكلي لطلاب القسم الأدبي 590 درجة، والنجاح من 295 درجة.

- يُعفى الطالب الكفيف من مادة الإحصاء المقررة على طلاب القسم الأدبي.

كان الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد وجه عدة نصائح لطلاب الشهادة الثانوية قبيل انطلاق امتحانات الدور الأول.

وجاءت نصائح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على النحو التالي:

- لقد قطعتم شوطًا طويلًا في طلب العلم، وعلى مدار السنوات كنت تنقب بين دفاتر الكتب، وتستمع لدروس العلم، وتحفظ من كتاب الله، وتغوص في بحور الفقه واللغة والتفسير.

- اليوم تقفون على أبواب الامتحان، تلك اللحظة التي قد تثير في قلبكم القلق أو الخوف، ولكنها في الحقيقة فرصة لتثبتوا لأنفسكم وللعالم أنكم أهل للعلم وأهل للثقة.

- تذكروا دائمًا أن الامتحان ليس خصمكم، بل هو طريق لاختبار ما زرعتموه من جهد واجتهاد. لا تجعلوا الخوف سجناً لكم، ولا تجعلوا القلق يعمي بصيرتكم، فكلما كان إيمانكم قويًا وثقتكم بالله أكبر، كلما سهلت الأمور وفتحت لكم أبواب النجاح.

- اطمئنوا، لستم وحدكم في هذا الميدان، فأسرتكم وأساتذتكم وأصدقاؤكم وكل من يحبكم يقفون معكم قلبًا وقالبًا يدعون لكم، وأمتكم بأسرها تتابع خطواتكم بفخر، فامضوا بخطى ثابتة وقلوا لأنفسكم: "أنا قادر، أنا مجتهد، واللّه معي".

- في لحظات التوتر، تذكروا أن ربكم لا ينسى عبده، وأنه أرحم بنا من أنفسنا. لا تنسوا أن تستعينوا به وتدعوه، فالله تعالى يقول في محكم كتابه: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

- لا تنظروا إلى الامتحان كعدو، بل كمعلم يصقل مهاراتكم ويزيدكم حكمة. فالنجاح الحقيقي هو أن تحاولوا، وأن تبذلوا جهدكم بصدق، وأن تحافظوا على هدوئكم وسط كل ما حولكم.

- لا تخشوا أن تخطئوا، فالأخطاء جزء من التعلم. والله لا يحاسبكم على ما لم تستطعوا، بل يحاسبكم على ما قصرتّم فيه رغم قدرتكم.

- لا تنسوا أن تكونوا منصفين مع أنفسكم، امنحوا عقلكم وقلبكم استراحة حين تشعرون بالإرهاق.