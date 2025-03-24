منح طلاب المعاهد الأزهرية أسبوعًا إجازةً بمناسبة عيد الفطر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، قرارًا بمنح طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، تبدأ من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونصَّ القرار على أن تشمل الإجازة كافة فروع المعاهد الأزهرية، على أن تعود الدراسة وتستأنف أنشطتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٥ إبريل ٢٠٢٥، مع التمنيات لجميع الطلاب وأسرهم بالأمن والبركات في هذه المناسبة العطرة.

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