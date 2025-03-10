جدول ومواعيد اختبارات "فبراير ومارس" للمرحلة الابتدائية بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، جدول ومواعيد امتحانات شهري فبراير ومارس للمرحلة الابتدائية 2025، بعد دمجهما في شهر واحد، بسبب حلول شهر رمضان المبارك.

وتنطلق امتحانات شهري فبراير ومارس، يوم الأحد السادس من أبريل المقبل، على أن تنتهي يوم الخميس العاشر من الشهر نفسه.

وتبدأ اختبارات شهري مارس لصفوف المرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية، بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية "فترة دراسية واحدة"، في المقرر الذي تم تدريسه للتلاميذ خلال الشهر نفسه.

- وضع أسئلة متنوعة "صل - أكمل - تخير - ضع علامة صح أو خطأ" على أن يكون اختبار المادة والإجابة عنه في نفس الورقة.

- درجة كل اختبار كل مادة للصفين الرابع والخامس 30 درجة للشهرين معا.

- درجة اختبار كل مادة للصف السادس الابتدائي 20، عدا القرآن الكريم 30 درجة.

- ملاحظو اختبارات الصف السادس الابتدائي"، يجب أن يكونوا من معلمي الصفوف الأخرى بالمعهد.

- وضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم كل مادة، ويراجعها مشرف المادة ويعتمدها شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيعها على التلاميذ.

يأتي ذلك استعدادا لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل بجميع المراحل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2025/2024، التي تبدأ نهاية أبريل المقبل.

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