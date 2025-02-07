مصدر يكشف نصيب الحصص الأسبوعية للمقبولين للتدريس بالحصة بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إن المقبولين في إعلان التعاقد بالحصة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يبدؤون العمل السبت المقبل، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت المناطق الأزهرية، أسماء المقبولين للتدريس بالحصة بجميع المعاهد، ونشرتها عبر صفحاتها على "فيسبوك"، خلال اليومين الماضيين.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن قطاع المعاهد الأزهرية أصدر توجيهاته لمديري الإدارات التعليمية بسرعة العمل على تسكين المعلمين بنظام الحصة في أماكن العجز الفعلي على أرض الواقع بالتنسيق مع الموجه والموجه الأول ومدير الإدارة والموجه العام ورئيس المنطقة.

ولفت المصدر، إلى أن نصيب عدد الحصص للمعلم المساعد أسبوعيًا، يكون على النحو التالي:

- المرحلة الثانوية 18 حصة

- المرحلة الإعدادية 21 حصة

- المرحلة الابتدائية 24 حصة

ونوه المصدر، إلى أن قيمة الحصة الواحد تبلغ 50 جنيها، على أن يتقاضى المقبولين رواتبهم مع نهاية كل شهر، كما هو الحال بالنسبة للمعلمين.

وكشف المصدر، أن قطاع المعاهد الأزهرية أًصدر توجيهاته لجميع المناطق بضرورة إرجاع الأوراق للمتقدمين الذين لم يتم قبولهم في إعلان التدريس بالحصة، على أن تحدد كل منطقة يوما لذلك.

كان الأزهر الشريف، أعلن في نوفمبر الماضي حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة يبحث التعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

منها تنشيط الذاكرة.. أستاذ بمركز البحوث تكشف فوائد عديدة للطماطم والمكسرا