موعد استلام المقبولين في التدريس بالحصة العمل بالمعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، موعد استلام الناجحين في إعلان التعاقد بالحصة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، للعمل بالمعاهد.

وبدأت المناطق الأزهرية، أمس، إعلان أسماء المقبولين للتدريس بالحصة بجميع الإدارات التعليمية، لسد العجز في معلمي الأزهر.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن مشيخة الأزهر بصدد إرسال استمارات التعاقد إلى المناطق الأزهرية تمهيدا لتحريرها من قبل المقبولين، على أن يبدأ الناجحون العمل مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار المصدر، إلى أن المناطق الأزهرية تبدأ في تلقي أوراق المقبولين بداية من السبت المقبل، لافتًا إلى أنه تم قبول أصحاب التقديرات الأعلى من بين المتقدمين.

ونوه المصدر، إلى أن قيمة الحصة تبلغ 50 جنيها قبل الضرائب وتصل لـ 32 جنيها بعد الخصم، بحد أقصى 20 حصة لكل مدرس أسبوعيًا.

كان الأزهر الشريف، أعلن في نوفمبر الماضي حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

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