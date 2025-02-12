اللجنة النقابية للعاملين بأزهر الغربية تنظم رحلة للأقصر وأسوان - صور

"المعاهد الأزهرية" يعلن جداول امتحانات نصف العام لـ "أبناؤنا في الخارج"

غدا.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الغربية الأزهرية، رحلة لبعض مدرسي المنطقة وأسرهم ضمن الخدمات والأنشطة التي تقدمها للأعضاء.

وحرص أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الغربية الأزهرية، على عقد اجتماعات مع لجنتي الأقصر وأسوان، وتم الاتفاق على التعاون في تنفيذ بعض الأنشطة بين اللجان الثلاث.

من جانبهم، أعرب الأعضاء الذين شاركوا في رحلة الأقصر وأسوان عن خالص شكرهم لمسئولي اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الغربية الأزهرية، لما يقدمونه من خدمات وأنشطة تهم جميع الأعضاء.

وضم وفد اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الغربية الأزهرية، السعيد سليم رئيس اللجنة، وسيد حليمة نائب رئيس اللجنة، والأعضاء "محمد الشيخ علي ومحمد الزيات و"عبدالباقي سرور وأحمد الدليل وأنور عبد المنصف".

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