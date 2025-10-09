أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إطلاق مسابقة مِداد "اقرأ – ارتقِ" في موسمها الأول للعام الدراسي 2025 - 2026م، لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك، ضمن حرص الأزهر الشريف على تنمية الوعي الثقافي والفكري لدى طلابه، وإعلاء قيمة القراءة الواعية والبناء المعرفي الرصين.

وتهدف المسابقة إلى بناء عقلية أزهرية مستنيرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال تنمية عادة القراءة، وتحفيز التفكير النقدي، وتعزيز القيم الدينية والوطنية لدى أبنائنا الطلاب.

وتُمنح جوائز مالية قيّمة للفائزين الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية، مع تكريم خاص للفائز الأول في كل منطقة أزهرية، تقديرًا للتميز والإبداع.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: هنا

