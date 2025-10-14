مسابقات الأزهر.. آخر فرصة للتقدم لوظيفة معلمي حاسب آلي

يغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، باب التقدم لشغل وظائف مدرسين حاسب آلي للعمل بالمعاهد الأزهرية بنظام التعاقد، والتي بدأ التقدم لها في الـ 14 من أكتوبر.

ويمكن للراغبين في التقدم الدخول على الرابط التالي: هنا

ويشترط أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات أو المؤهلات الآتية:

أولاً: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي:

- كلية التربية (قسم / شعبة/ تخصص الحاسب الآلي / تكنولوجيا التعليم).

- التربية النوعية شعبة تكنولوجيا التعليم / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي.

- معاهد ذوي الاحتياجات الخاصة (علوم الحاسب).

- علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (البرنامج التربوي) (قسم / شعبة/ تخصص الحاسب الآلي).

ثانياً: كليات أو مؤهلات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، وفي حال عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب، وهي:

- كلية علوم (قسم علوم الحاسب أو ما يعادلها).

- كلية هندسة (قسم الحاسب أو ما يعادلها).

- كلية التجارة (شعبة نظم معلومات أو ما يعادلها).

- كلية الحاسبات ونظم المعلومات أو ما يعادلها.

- شعب / أقسام / تخصص نظم المعلومات الإدارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- صورة شخصية حديثة للمتقدم.

2- بطاقة الرقم القومي سارية للتوجيهن.

3- الموقف من التجنيد.

4- شهادة الميلاد المميكنة.

5- المؤهل الدراسي المطلوب للتقديم.

6- الدبلوم التربوي للمؤهلات التي تتطلب تقديمه.

7- المؤهل الأعلى إن وجد.

8- شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث (باسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

9- إيصال إيداع بنكي.

