موعد وجدول امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد لامتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.



وتنطلق صباح الثلاثاء المقبل، امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية وسط إجراءات مشددة.

ومن جانبه، أصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس السادس من فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ينطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن ن فبراير 2025.

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