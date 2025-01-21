موانع الاشتراك في كنترول الثانوية الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح قطاع المعاهد الأزهرية، أمس، باب القبول للراغبين في المشاركة في أعمال كنترول الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024/2025.

ويمكن للراغبين في المشاركة التقدم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر من خلال الرابط التالي: هنا

وينشر "مصراوي" موانع اشتراك معلمي الأزهر في كنترول الشهادة الثانوية 2025، على النحو التالي:

وجاءت شروط التقدم على النحو التالي:

- عدم وجود صلة قرابة للمتقدم للعمل في الكنترول، بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م حتى الدرجة الرابعة.

- بلوغ المتقدم سن التقاعد أثناء انعقاد أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في أحد الدورين.

- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادات العامة واللجنة الإدارية ولجنة الإشراف والمتابعة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية والمشاركة في أعمال الملاحظة والشفوي للشهادة الثانوية واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة ذاتها.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة عشر يومًا في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المُقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة ( 75 ) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ( 251 ) لسنة 2012 .

- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة. 9

- ألا يكون مرشحًا (رئيسًا أو عضو لجنة) امتحان في لجان الشهادات العامة (الثانوية / البعوث).

- ألا يكون ممن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة ولم يمر على عودته عام دراسي كامل.

- أن يكون متفرغًا لأعمال الكنترول خلال مدة العمل به.

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