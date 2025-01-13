غدا.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

جداول امتحانات نصف العام للنقل الإعدادي والثانوي بالمعاهد الأزهريّة

"المعاهد الأزهرية" يعلن جداول امتحانات نصف العام لـ "أبناؤنا في الخارج"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق صباح الغد الثلاثاء، امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية وسط إجراءات مشددة.

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد لامتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.



وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس السادس من فبراير 2025.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن من فبراير 2025.