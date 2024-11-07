"الأزهر" يطلق محاضرات عن بُعد في المواد الثقافية لطلاب المعاهد - الجدول والمواعيد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، مشروع "معًا نتعلم" والذي يشتمل على محاضرات مجانية يوميًا لطلاب جميع الصفوف الدراسية في المواد الثقافية، طبقا لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس القطاع، وضمن مبادرة "بداية جديدة".

وتستهدف هذه المبادرة طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وتتيح لهم فرصة متابعة شروحات متكاملة للمناهج الدراسية عن بعد.

ويشارك في هذه المبادرة نخبة من المعلمين المتميزين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ويتطلعون إلى تقديم أفضل تجربة تعليمية ممكنة للطلاب، وحرصًا على الاستفادة الكاملة من هذه المحاضرات.

ووجه قطاع المعاهد الأزهرية، عدة نصائح للطلاب باتباع التعليمات التالية:

1. الاستعداد للمحاضرة:

- تأكيد موعد المحاضرة وفق الجدول المرفق، وتحديد الوقت مسبقًا لتفادي التأخر.

- تجهيز دفتر وقلم لتدوين الملاحظات أثناء شرح المعلم، وذلك لضمان الاستفادة الكاملة من المحتوى التعليمي.

2. التقنية والاستعداد للتعلم عن بعد:

- تنزيل برنامج "تيمز" وتجريبه قبل بداية المحاضرات للتأكد من عمله بالشكل الصحيح.

- التدريب على استخدام الأدوات التفاعلية، مثل خاصية "رفع اليد" لتقديم الأسئلة عند سماح المعلم.

3. التفاعل أثناء المحاضرة:

- الالتزام بتعليمات المحاضر وتوجيهات المساعدين الفنيين لضمان سلاسة سير المحاضرة.

- تدوين الأسئلة وطرحها في "الشات بوكس"، حيث سيتم الرد عليها من قبل المعلمين أو المساعدين.

4. الانضباط والجديّة:

- حضور المحاضرات بجدية والتزام، والمشاركة الفعالة.

- متابعة ما تم شرحه ومراجعة الدروس بشكل يومي، مع حل الواجبات المطلوبة.

- تجديد النية قبل كل محاضرة؛ بأن تكون النية لطلب العلم وابتغاء وجه الله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة" (رواه مسلم).

5. أهمية الانضباط والالتزام:

- الالتزام والانضباط في الحضور والمتابعة يعكس السعي الجاد نحو التميز، وهو أمر أكد عليه الإمام علي بن أبي طالب بقوله: "لا تنال الحكمة إلا بالطاعة، ولا تنال الطاعة إلا بالصبر على طلب العلم".

6. طلب العلم وتطوير الذات:

- الحضور بانتظام وتدوين الفوائد العلمية ليس مجرد التزام تعليمي، بل هو عبادة وقربة إلى الله، قال تعالى: "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" (طه: 114)، مما يشير إلى أهمية طلب العلم والاستزادة منه.

7. الاحتفاظ برابط فرقتك الدراسية الدائم الموجود أسفل المنشور، ومشاركه زملائك لتتمة الاستفادة ونشر أهداف المبادرة.

وجاءت مواعيد المحاضرات على النحو التالي:

معا نتعلم الصف الأول الثانوي (الساعة الثامنة مساء)

معا نتعلم الصف الثاني الثانوي (الساعة التاسعة مساء)

معا نتعلم الصف الثالث الثانوي (الساعة العاشرة مساء)

معًا نتعلم/ الصف الثالث الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية (الساعة السابعة مساء):

معًا نتعلم/ الصف الثاني الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية (الساعة السادسة مساء)

معًا نتعلم/ الصف الأول الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية (الساعة الخامسة مساء)

معا لنتعلم الصف السادس الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية (الساعة السابعة مساء)

معا نتعلم الصف الخامس الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية (الساعة السادسة مساء)

معا نتعلم الصف الرابع الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية ( الساعة الخامسة مساء )

وجاء جدول المحاضرات لجميع الفرق على النحو التالي:

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