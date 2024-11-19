تعليمات عاجلة من "المعاهد الأزهرية" لسد العجز في المعلمين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات عاجلة لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لسد العجز في المعلمين بجميع التخصصات.

ونصت تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز في معلمي جميع المواد على النحو التالي:

مادة المهارات المهنية

- يقوم بتدريس مادة المهارات المهنية، معلمي مادة الرياضيات ومعلمي مادة العلوم مع معلمي مادة الدراسات

الاجتماعية.

- حال وجود عجز شديد وعدم القدرة على توفير معلم متخصص يمكن الاستعانة بمعلمى التخصصات الأخرى من المؤهلين تربويا ولم يستكملوا نصابهم القانوني من الفترات "الحصص" ليقوم بتدريس هذه المادة.

- تسري التعليمات على مادة متعدد التخصصات في حال توافر السبب ذاته في المرحلة الابتدائية.

الاستعانة بالأئمة والوعاظ

كان وكيل الأزهر قرارا ينص على الاستعانة بالأئمة والوعاظ لسد العجز في معلمي المواد الشرعية والعربية والفلسفية والقرآن الكريم.

وبموجب القرار، يتوجه الأئمة والوعاظ الراغبين في العمل بالتدريس بالحصة إلى ديوان المناطق بطلب موضح فيه المادة التي يرغبون في تدريسها حسب تخصصهم على أن يتم توزيعهم على أقرب معه به عجز.

اقرأ أيضا:

لو شغال في الخارج.. تعرف على طرق التواصل مع وزارة العمل لحل مشاكلك

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ماهي التأشيرات المخصصة لأداء الحج 2025؟

قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟