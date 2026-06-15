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طفلة تسأل: متى يجب على حفظ القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : محمد قادوس

11:15 ص 15/06/2026

الشيخ عويضة عثمان

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أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من طفلة تُدعى سلسبيل عمر تقول فيه: «متى يجب على الطفل أن يحفظ القرآن الكريم؟».

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأصل هو تحبيب الأطفال في القرآن الكريم منذ الصغر، مشيرًا إلى أن الحفظ في سن مبكرة يكون أسهل، حيث يتمتع الأطفال بقدرة كبيرة على الاستيعاب، ولذلك قيل: «الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر».

الهدف ليس الحفظ فقط بل الارتباط بالقرآن

وأشار إلى أن الهدف الأساسي ليس مجرد الحفظ، بل ربط الأبناء بكتاب الله تعالى، بحيث ينشأ الطفل محبًا للقرآن، سواء حفظه كاملًا أو لم يتمكن من ذلك، مؤكدًا أهمية تعويد الطفل على القراءة والنظر في المصحف.

حكم حفظ القرآن الكريم شرعًا

وأضاف أن حفظ القرآن الكريم ليس فرض عين على كل مسلم، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، بينما الواجب على كل مسلم هو حفظ ما تصح به صلاته، كالفاتحة وبعض السور القصيرة.

أثر القرآن في تربية الأبناء

وأكد أن من يحفظ القرآن يتقرب بذلك إلى الله تعالى، وأن القلب الذي يعمر بالقرآن يختلف عن غيره، مشيرًا إلى أن تربية الأبناء على القرآن تترك أثرًا طيبًا في سلوكهم وحياتهم، وتحفظهم في مختلف مراحلهم.

وأكد على أهمية تشجيع الأطفال على حفظ القرآن دون ضغط أو إلزام، بل بالترغيب والمحبة، حتى ينشأ جيل مرتبط بكتاب الله قولًا وعملًا.

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حفظ القرآن الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء

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