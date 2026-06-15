تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم اليوم الاثنين 29 من شهر ذي الحجة 1447هـ، الموافق 15-6-2026م، ومع انتظارنا لإعلان الجهات الرسمية غرة شهر المحرم لسنة 1448هـ، فمن الممكن بعد الإعلان رسميًّا أن يُوافِق "يوم عاشوراء" الجمعة 26 يونيو 2026م.. فما حكم صوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم الجمعة؟

حكم صوم يوم عاشوراء



وأوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم صيام "يوم عاشوراء" وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، قائلًا إنه ورد في فضل صيامه أنَّه يكفر ذنوب السنة التي قَبله، ففي الحديث: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

حكم صوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم الجمعة



وبين ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن صوم هذا اليوم سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب صيام يوم قبله أو بعده معه. ولو تَمَّ صيامه منفردًا، فيجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا كان هناك سببٌ، كما لو وافق يومًا فاضلًا كيوم عاشوراء.

حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء

وختم ربيع فتواه لافتا إلى أنه يستحب التوسعة على الأهل والأولاد في هذا اليوم؛ فإنَّ ذلك سُنَّة نبوية ثابتة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم.

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