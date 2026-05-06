قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم قدّم فهمًا دقيقًا لمسألة النسيان، موضحًا أن قوله تعالى: "فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان" يأتي على سبيل التعليل، أي بيان سبب النسيان، حيث نُسب هنا إلى الشيطان.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء أن نسب النسيان إلى الشيطان ورد في أكثر من موضع قرآني، مثل قوله تعالى في قصة سيدنا يوسف: "فأنساه الشيطان ذكر ربه"، وكذلك قوله: "وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى".

أنواع النسيان

وبيّن أن هذا النوع من النسيان يكون نتيجة وسوسة أو إلهاء يصرف الإنسان عن التذكّر، موضحًا أن النسيان في القرآن لا يُنسب دائمًا إلى الشيطان، بل يأتي على ثلاثة أشكال أو مصادر رئيسية: الأول: نسيان من الله سبحانه وتعالى، كما في قوله: "نسوا الله فنسيهم"، و"فأنساهم أنفسهم".

وأوضح الجندي أن هذا النسيان ليس بمعناه الحرفي، وإنما يأتي بمعنى الترك أو الإهمال كنوع من الجزاء، والثاني: نسيان من الشيطان، وهو ما يكون بسبب الوسوسة والإلهاء، كما في الآيات التي نسبت النسيان إليه صراحة، أما الثالث: نسيان بطبيعة الإنسان، وهو ما يرجع إلى ضعف الذاكرة أو التقدم في العمر، مستشهدًا بقوله تعالى: "ومنكم من يُرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئًا"، حيث تبدأ القدرات الذهنية في التراجع تدريجيًا.

التنوع في عرض النسيان بالقرآن

وشدد على أن هذا التنوع في عرض النسيان بالقرآن يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة الإنسان وأحواله، ويدعو إلى التمييز بين أسبابه وعدم اختزالها في سبب واحد، مؤكدًا أن لكل حالة سياقها ودلالتها.

