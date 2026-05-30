أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، ويمتد حتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق.

وأوضح الشيخ أحمد خليل أن الشريعة الإسلامية وسعت وقت الذبح تيسيرًا على المسلمين، بحيث يمكن للمضحي أن يذبح أضحيته في يوم النحر أو في أي يوم من أيام التشريق الثلاثة التالية، مشيرًا إلى أن الأفضلية تكون بالمبادرة إلى الذبح يوم العيد اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف العالم الأزهري أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد لا تُجزئه أضحية، وإنما تكون لحمًا قدمه لأهله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء».

وأشار إلى أن آخر وقت مشروع للذبح هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وبعد هذا الوقت يفوت محل الأضحية، ولا تُحسب أضحية شرعًا.

ودعا الشيخ أحمد خليل المسلمين إلى الحرص على إحياء هذه الشعيرة العظيمة، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، مؤكدًا أن الأضحية من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة، وأن المقصود منها تحقيق معاني الطاعة والتقوى والتكافل بين أفراد المجتمع.

