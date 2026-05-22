إعلان

الإفتاء تحذر من آثار ذبح الأضاحي في الشوارع: 9 أمور مستحبة عند الذبح

كتب : علي شبل

02:22 م 22/05/2026

ذبح الأضاحي في الشوارع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا.
وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا يجوز شرعًا ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات؛ لأن فيه إيذاءً للناس، ونشرًا للأوبئة.
وأضافت اللجنة أنه إذا انضاف لذلك الفعل مخالفة التعليمات المقررة من الجهات المختصة فيما يتعلق بذبح الأضاحي كان الإثم أشد وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه» أخرجه البخاري.

ما مستحبات الذبح؟

وبينت الإفتاء بعض الأمور المستحبة في ذبح الأُضْحِيَّة، وهي:
• أن يكون بآلة حادة قاطعة.
• الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحة للذبيحة.
• استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مكان مذبح الذبيحة.
• شحذ الشفرة قبل الذبح.
• مراعاة عدم رؤية الحيوان لحظة ذبحه.
• أن تُضجِع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.
• أن ينحر الإبل وهي واقفة (والنحر هو: وضع آلة الذبح في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق).
• سوق الذبيحة إلى المذبح برفق.
• عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.

اقرأ أيضًا:

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

أمين الفتوى: صكوك الأضحية تجزئ شرعًا وهذا هو الأفضل (فيديو)

هل يجوز الأضحية بالطيور؟.. الدكتور أسامة قابيل يحسم الجدل من القرآن والسنة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أحكام الأضحية دار الإفتاء لجنة الفتوى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع
حوادث وقضايا

بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع
ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟
أخبار مصر

ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟
بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
أخبار مصر

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
أوهم ضحاياه بوظائف وهمية.. سقوط صاحب صفحة للنصب الإلكتروني في الغربية
حوادث وقضايا

أوهم ضحاياه بوظائف وهمية.. سقوط صاحب صفحة للنصب الإلكتروني في الغربية
وقف إطلاق النار ورفع العقوبات.. العربية تكشف البنود الـ9 للاتفاق النهائي
شئون عربية و دولية

وقف إطلاق النار ورفع العقوبات.. العربية تكشف البنود الـ9 للاتفاق النهائي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟