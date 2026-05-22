أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا.

وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا يجوز شرعًا ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات؛ لأن فيه إيذاءً للناس، ونشرًا للأوبئة.

وأضافت اللجنة أنه إذا انضاف لذلك الفعل مخالفة التعليمات المقررة من الجهات المختصة فيما يتعلق بذبح الأضاحي كان الإثم أشد وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه» أخرجه البخاري.

ما مستحبات الذبح؟

وبينت الإفتاء بعض الأمور المستحبة في ذبح الأُضْحِيَّة، وهي:

• أن يكون بآلة حادة قاطعة.

• الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحة للذبيحة.

• استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مكان مذبح الذبيحة.

• شحذ الشفرة قبل الذبح.

• مراعاة عدم رؤية الحيوان لحظة ذبحه.

• أن تُضجِع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.

• أن ينحر الإبل وهي واقفة (والنحر هو: وضع آلة الذبح في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق).

• سوق الذبيحة إلى المذبح برفق.

• عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.

اقرأ أيضًا:

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب





أمين الفتوى: صكوك الأضحية تجزئ شرعًا وهذا هو الأفضل (فيديو)





هل يجوز الأضحية بالطيور؟.. الدكتور أسامة قابيل يحسم الجدل من القرآن والسنة



