أمين الفتوى يعلق على ربط شبكة العروس بـ"الشهادة": تمييز لا يُقرِّه شرع ولا منطق

كتب : علي شبل

11:36 م 06/04/2026

الدكتور هشام ربيع

في خضم النقاشات المجتمعية حول تيسير الزواج، تظهر بين الحين والآخر مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الشباب، ومنها واقعة تحديد بعض الأهالي في إحدى قرى الصعيد قيمة "الشبكة" وربطها بالشهادة التعليمية للعروس.

وحول تلك الواقعة علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه رغم نُبْل المقصد فإن بعض هذه الطروحات قد تبدو غريبة شيئًا ما، وذلك مثل الدعوة الأخيرة في إحدى قرى الصعيد لتحديد قيمة "الشبكة" بـ 150 جرامًا من الذهب للمرأة المتعلمة، و100 جرام لغير المتعلمة!!!

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: هنا يجب أن نتوقف، فهذه المبادرة وإن بَدَت حَلًّا إلا أنها تحمل في طياتها تمييزًا مرفوضًا وتسطيحًا لمعنى الزواج.

وأشار إلى أن فكرة الربط بين قيمة المرأة المادية ومستواها التعليمي هي فكرة غريبة عن روح الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان لذاته، لا لشهادته.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، متسائلا: فهل أصبحت قيمة المرأة تُقاس بالجرامات؟ وهل التعليم الذي هو حق ووسيلة للارتقاء، تَحوَّل إلى معيار لزيادة المهر المادي؟ مضيفا: هذا تمييز لا يُقرِّه شرعٌ ولا منطقٌ، وممارسة هذا يُغذِّي "ثقافة التشييء" حيث يرتفع سعرها بشهاداتها، وهو ما يتنافى مع تكريم الإسلام لها.

وأضاف ربيع: الأمر الآخر هو فكرة "التسعير" نفسها، فالشريعة الإسلامية لم تضع تسعيرة ثابتة للمهور أو الهدايا، بل تركت الأمر لـ "العرف" و"المعروف"، وهو ما يتناسب مع يُسْر الخاطب وقُدرته، ومكانة الأسرة الاجتماعية، دون مغالاة أو إجحاف؛ إذ المغالاة في المهر ليست من سُنَّة الإسلام؛ لأنَّ الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".

فـ"الشبكة" - يقول ربيع - في أصلها هدية تعبر عن المودة والجدية في الارتباط، وليست ثَمَنًا للمرأة، وتحويلها إلى أرقام ثابتة يفقدها معناها الوجداني، ويفتح بابًا للمقارنات الاجتماعية المرهقة.

والحل -في وجهة نظر أمين الفتوى- ليس في وضع تسعيرة تمييزية، بل في إعلاء قيم التيسير والقناعة، وترك الأمر لأعراف الناس التي لا ترهق كاهل الشباب ولا تنتقص من قَدْر النساء.

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
إعلامي يكشف.. عماد النحاس مديرًا فنيًا لأحد الأندية المصرية
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
