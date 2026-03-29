إعلان

ما حكم قراءة المرأة المستحاضة للقرآن؟

كتب : محمد قادوس

03:03 م 29/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة المرأة المستحاضة للقرآن، مؤكدة أنها ليست كالحائض، ويجوز لها القراءة، كما يجوز لها مس المصحف إذا توضأت، مشيرة إلى فضل تلاوة القرآن ومكانتها في الإسلام.

نشرت دار الإفتاء المصرية فتواها ردا على سؤال يقول: ما حكم قراءة المرأة المستحاضة للقرآن؟

في إجابتها قالت لجنة الفتوى، أن الاستحاضة هي حالة ينزل فيها الدم على المرأة في غير وقت عادتها الشهرية، وهي حدث أصغر، ولا يثبت للمستحاضة شيء من أحكام الحائض.

وأضافت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الله تعالى جعل لقارئ القرآن منزلة عالية ودرجة رفيعة، وندب المسلمين لقراءته وتدبر معانيه؛ قال عز وجل: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20]، وقال
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ؛ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ
-أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ- مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم.

وأشار لجنة الفتوى إلى أن الفقهاء قد أجمع على جواز قراءتها للقرآن، وأنَّها إذا توضأت جاز لها أن تمسَّ المصحف.


دار الإفتاء المصرية حكم قراءة القرآن للمستحاضة أحكام الطهارة مس المصحف

