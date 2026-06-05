أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم شراء الأضحية بأموال مُقترَضة، مؤكدًا أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم للقادر عليها، وليست واجبة على غير القادر.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس":، أن شراء الأضحية بقرض لا يؤثر على صحتها، مشيرًا إلى أن الأضحية صحيحة ولا حرج فيها، طالما أن الشخص لديه القدرة على سداد هذا القرض دون مشقة أو ضرر.

وأكد أن من أهم الضوابط في هذا الأمر ألا يكون القرض مشروطًا بزيادة، لأن ذلك يدخل في باب الربا المحرم شرعًا، موضحًا أن الواجب هو رد نفس المبلغ دون أي زيادة متفق عليها مسبقًا.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية تقوم على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وبالتالي لا ينبغي أن يؤدي الاستدانة إلى وقوع الإنسان في ضيق أو عجز عن السداد، لأن الأضحية في الأصل سُنة لمن استطاع.

وأشار إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحّى بكبشين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عن أمته ممن لم يستطع الأضحية، وهو ما يعكس رحمة الإسلام وتيسيره على الناس، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.



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