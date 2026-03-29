أكد الشيخ أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، أن أقرب طريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى هو "ذكر الله سبحانه وتعالى".

وقال الشيخ أحمد سيف الدين خلال تقديمه برنامج "العهود النبوية" الذي يقدمه عبر قناة" الناس": إن أحد الصحابة ذهب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له "يا رسول الله.. إن شرائع الإسلام قد كثرت عليا، وأبواب العمل الصالح من النوافل كثيرة جدًا، فأخبرني بشيء أتشبث به، وتوصلني، فقال صلى الله عليه وسلم "لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله".



اقرأ أيضاً:

وزارة الأوقاف توضح حكم صيام الست من شوال وآراء العلماء

الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك لحرمة

حكم النذر عند العجز؟.. الإفتاء توضح