إعلان

ما أقرب طريق إلى رضا الله؟.. الشيخ أحمد سيف الدين يجيب

كتب : محمد قادوس

12:09 م 29/03/2026

الشيخ أحمد سيف الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، أن أقرب طريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى هو "ذكر الله سبحانه وتعالى".

وقال الشيخ أحمد سيف الدين خلال تقديمه برنامج "العهود النبوية" الذي يقدمه عبر قناة" الناس": إن أحد الصحابة ذهب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له "يا رسول الله.. إن شرائع الإسلام قد كثرت عليا، وأبواب العمل الصالح من النوافل كثيرة جدًا، فأخبرني بشيء أتشبث به، وتوصلني، فقال صلى الله عليه وسلم "لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله".


ذكر الله فضل الذكر برنامج العهود النبوية الشيخ أحمد سيف الدين

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

رياضة عربية وعالمية

نصائح طبية

اقتصاد

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

