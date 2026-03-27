​أكد الأستاذ الدكتور ربيع الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأزهر، أن الأمة الإسلامية تمر بمنعطف خطير يتطلب استنفار الوعي الجمعي لمواجهة قوى الشر التي تسعى لإيقاع الفتنة وتمزيق وحدة الصف، مشدداً على أن الوعي هو المحرك الأساسي لإعمال العقل وفهم حقائق الدين والواقع، والسبيل الوحيد للتصدي للتحديات الفكرية والقيم الدخيلة.

​وأوضح فضيلته، خلال خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر والتي جاءت بعنوان "ضرورة الوعي في أوقات المحن"، أن الاتحاد بين أبناء الأمة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة شرعية وحتمية واقعية استناداً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾، وأشار إلى أن التفرق هو المدخل الرئيسي للضعف وضياع الهيبة، داعياً إلى تضافر الجهود واستثمار الطاقات لاستعادة الريادة الحضارية.

​وشدد د. الغفير على أن الحفاظ على الأوطان وحماية أمنها واستقرارها واجب شرعي ومسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق القيادات السياسية فحسب، بل هي أمانة في عنق كل فرد يعيش على تراب الوطن ويأكل من خيره، واصفًا حب الوطن بأنه "غريزة فطريّة" تتماشى مع الإيمان، مؤكداً أن خيانة الأوطان أو التآمر عليها يتنافى جملة وتفصيلاً مع صحيح الدين، فـ "الوطن هو البيت والشرف والعرض".

​واستشهد خطيب الجامع الأزهر بموقف النبي ﷺ مع محاولة "شاس بن قيس" إشعال الفتنة بين الأوس والخزرج، وكيف تدخل الرسول الكريم لإخماد نار العصبية الجاهلية، مذكراً بقوله ﷺ: (فَعَلَيكُمْ بِالجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنمِ القَاصِيَةَ). وحذر د. الغفير من الانسياق وراء الشائعات والمهاترات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى العودة لمنابع العزة في الكتاب والسنة لاستلهام الوعي الحقيقي.

​وفي ختام خطبته، ثمّن د. الغفير دور مصر التاريخي والثابت تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر هي "عقل الأمة المفكر وقلبها النابض" وقاهرة الغزاة على مر العصور، وأشاد بتحركات القيادة المصرية الرزينة في "سماء ملتهبة" لتهدئة الأوضاع وإرساء دعائم السلام العالمي.

​كما هنأ خطيب الأزهر بمناسبة مرور 62 عاماً على تدشين إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، واصفاً إياها بالمنارة الإعلامية التي تحرس الذكر الحكيم وتنشر قيم التسامح، مؤكداً أنها اختارت لنفسها أن تكون منبراً للحق والخير والجمال، وصوتاً وسطياً يتردد صداه في شتى بقاع الأرض.