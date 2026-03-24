أكد عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن حب آل البيت في قلب المصريين هو عقيدة وحياة وبركة ووصل بالله سبحانه وتعالى، موضحًا أن هذا الحب متجذر في وجدانهم لأنه الطريق إلى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمنا أن ذلك من الإيمان، مستشهدًا بقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"، مبينًا أن حب النبي هو الذي يوصل إلى حب الله ويحقق في القلوب معنى الإيمان الصادق، ولذلك أحب المصريون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلوا إلى هذا المقام.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عبر تصريحات له بقناة" الناس":، أن هذا المعنى تأسس في وجدان المصريين انطلاقًا من قوله تعالى: "قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى"، فصار حب آل البيت جزءًا أصيلًا من عقيدتهم، مشيرًا إلى أن هذا الحب تجلى تاريخيًا حين قدمت السيدة زينب رضي الله عنها إلى مصر بعد ما لاقاه أهل البيت من اضطهاد، فاستقبلها المصريون بمحبة غامرة، إدراكًا منهم أن قدومها بركة ومنة من الله، حتى قالت قولتها الشهيرة: "يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله، آويتمونا آواكم الله، أعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل كرب فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا".

وأشار إلى أن هذا المشهد يعكس كيف جعل المصريون حب آل البيت جزءًا من عقيدتهم، وهو ما سار عليه أهل السنة والجماعة باعتبار هذا الحب علامة من علامات الإيمان ودليلًا على صدق محبة الله ورسوله، لافتًا إلى أن هذا الحب لم يتحول إلى صراع مع حب الصحابة، بل عاش المصريون حالة من التوازن، يطيرون إلى الله بجناحين: حب آل البيت وحب الصحابة، حتى قيل إن إدراك حب النبي لا يكون إلا بحب الزهراء البتول وعائشة الحصان.

وأضاف أن هذا الاتزان صنع ما يمكن تسميته "التدين المصري"، وهو تدين يقوم على الوسطية، حيث لم يبالغ المصريون في حب آل البيت حتى يتطرفوا، بل كلما ازداد حبهم لهم ازداد تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما انعكس في زياراتهم لمقامات آل البيت مثل الإمام الحسين والسيدة زينب، وكذلك زيارتهم لصحابة النبي، في صورة تعكس توازنًا دينيًا فريدًا.

وأكد أن مصر بهذا المعنى تمثل "دولة ارتكاز ديني"، أي معيارًا للمحبة المتزنة، حيث لم يكن حب آل البيت فيها متطرفًا، بل كان مدخلًا لفهم الوسطية، ولذلك أصبح نموذج المصريين في هذا الباب مرجعًا لغيرهم، موضحًا أن التوسل بآل البيت في مصر يأتي في إطار ما هو مقبول عند أهل السنة والجماعة، دون غلو أو انحراف.

وشدد على أن حب المصريين لآل البيت حب صادق لا يُنسب إلى مذهب بعينه، بل أصبح الناس ينسبون هذا الحب إلى المصريين أنفسهم لما فيه من اعتدال، فلم يتشيعوا ولم يكونوا نواصب، وهو ما جعل قلوب العلماء تهفو إلى مصر، مستشهدًا بالإمام الشافعي الذي عبّر عن حبه لآل البيت بقوله: "إن كان رفضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي".

وشدد على أن هذا الحب المتزن هو الذي جذب الإمام الشافعي إلى مصر حين رأى فيها درة آل البيت السيدة نفيسة، فتعلّم منها واستقر بها، مشيرًا إلى أن محاولات بعض التيارات استغلال حب المصريين لآل البيت أو نسبته إلى توجهات معينة أمر مرفوض، لأن المصريين ظلوا على اتزانهم وسنيتهم ومحبتهم الصادقة، معتبرًا أن هذا الحب هو الذي سيقدمونه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقًا لمعنى "المودة في القربى".

