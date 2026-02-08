لماذا سمي عثمان بن عفان بـ"ذي النورين"؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن شهر رمضان هو شهر المواساة بامتياز، حيث تنتشر موائد الإفطار، وإفطار الصائمين، ومبادرات السحور، والتبرعات للمستشفيات والمؤسسات الخيرية، مشيرًا إلى أن هذه الروح هي امتداد لنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، والمذاع عبر فضائية" dmc": أن سبب تلقيب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، بذي النورين، موضحًا أنه لزواجه من السيدة رقية ثم السيدة أم كلثوم بنتي النبي- صلى الله عليه وسلم-، مشيرًا إلى شهادة عثمان في حق النبي- صلى الله عليه وسلم- بأنه كان يواسي الصحابة بالقليل والكثير في الحضر والسفر، ويعود مرضاهم، ويتبع جنائزهم، ويشاركهم كل أحوالهم.

كما استشهد بقصة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، مؤسس علم العروض، الذي خلع نعله ليواسي صديقه الذي انقطع نعله، في صورة عملية لمعنى المواساة وجبر الخاطر، مؤكدًا أن فضيلة المواساة تعني التعاون، وجبر الخواطر، ومشاركة الناس في أحوالهم.