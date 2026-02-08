إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأحد 8 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : محمد قادوس

12:20 م 08/02/2026

موعد أذان العصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد 8 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأحد 8 فبراير، في تمام الساعة 3:15 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 8 فبراير 2026 م، الموافق 20 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:13 ص

الشروق 6:41 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:15 م

المغرب 5:38 م

العشاء 6:57 م


ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي، واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور. اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.. اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك.. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان العصر صلاة العصر مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جليلة المغربية عن ارتباطها برجل متزوج: أنا والله طيبة وأقنعته لا يطلق الأولى
زووم

جليلة المغربية عن ارتباطها برجل متزوج: أنا والله طيبة وأقنعته لا يطلق الأولى
هل يجوز تأخير العادة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى
أخبار

هل يجوز تأخير العادة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى
إثيوبيا: إريتريا تحتل أراضينا ونطالبها بسحب قواتها فورًا
شئون عربية و دولية

إثيوبيا: إريتريا تحتل أراضينا ونطالبها بسحب قواتها فورًا
موجة تخفيضات تضرب سيارات سوزوكي بمصر.. التراجع بلغ 75 ألف جنيه
أخبار السيارات

موجة تخفيضات تضرب سيارات سوزوكي بمصر.. التراجع بلغ 75 ألف جنيه
سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
أخبار المحافظات

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟