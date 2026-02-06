إعلان

ما وقت صلاة الضحى وما عدد ركعاتها؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

08:37 م 06/02/2026 تعديل في 08:41 م

دار الإفتاء المصرية

ما وقت صلاة الضحى وما عدد ركعاتها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن وقت الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبل الظهر بثلث الساعة، وأقلها وركعتان.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما ورد عن أَبِى ذَرٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» أخرجه مسلم.

وكان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، كشف في تصريح سابق، عن 4 أحكام عن صلاة الضحى، جاءت في النقاط التالية:

١. حكمُهَا

هي نافلةٌ مستحبّةٌ، والدليلُ عَلى ذلكَ مَا جَاءَ عَنْ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ: (يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى). رواه مسلم

٢. وقتُهَا

يبدأ بعدَ ارتفاعِ الشمسِ قيد رمح، أي بعد خمس عشرة دقيقة تقريباً بعدَ وقتِ شروقِ الشمسِ (تنظر الى مواقيت الصلاةِ تَجد فيها وقت شروقِ الشمسِ)، وينتهي قبل صلاةِ الزوال أي قَبلَ صلاة الظهرِ خمس عشرة دقيقة تقريباً، وأفضلُ وقتِهَا عند علوّ الشمس واشتداد حرّها، كما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (صَلَاةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ) رواه مسلم.

أي: حين يحترق أخفاف الفصال - وهي الصغار من أولاد الإبل- من شدة حر الرمل.

٣. عددُ ركعاتِهَا

بالاتفاقِ أنَّ أقلَّ عددٍ لركعات صلاة الضحى ركعتين، واختلفوا في أكثرها والصحيحُ أنَّهُ لا حدّ لأكثرها، والدليلُ مَا جاءَ عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللَّهُ).

رواه مسلم

٤. كيفيةُ أداءِ صلاة الضحى

تؤدى مثنى مثنى؛ أي أن يسلّم المصلي بعد كل ركعتين، والدليل ما جاء في حديث أم هانئ -رضي الله عنها- حيث قالت: (يسلّمُ من كل ركعتينِ). رواهُ أبو داود

وما جاءَ في موطأ مالك عَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

