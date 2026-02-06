إعلان

موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الجمعة 6 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

06:31 م 06/02/2026

موعد أذان العشاء

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 6 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الجمعة 6 فبراير، في تمام الساعة 6:55 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 م، الموافق 18 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:14 ص
الشروق 6:42 ص
الظُّهْرِ 12.09 م
العصر 3:14 م
المغرب 5:36 م
العشاء 6:55 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا شفيق يا رفيق اشفق بنا وبكل مبتلى ومريض ، اللهم فرج عنا كل هم وغم وأخرجنا من كل حزن وكرب، يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا ما قد ضاقت به صدورنا وقل معه صبرنا ، وقلت فيه حيلتنا وضعفت له قوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين. اللهم آمين.
اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

