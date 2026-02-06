دارت خطبة الجمعة اليوم في المسجد النبوي الشريف حول دور ومكانة الدعاء في الإسلام، مؤكدةً أنه لبّ العبادة وجوهرها وعنوان الافتقار إلى الله عز وجل لما يحمله من معاني التوحيد والتذلل وحسن الظن بالله.

وقال خطيب الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف، الشيخ خالد بن سليمان المهنا، إن الدعاء دليل صدق العبودية وصحة التوحيد وكلما عظم توحيد العبد عظم دعاؤه واتسع رجاؤه بربه مشيرًا إلى أن لذة الدعاء لا يحرمها إلا الغافلون وأنه سلاح الأقوياء وملاذ الأنبياء والأصفياء.

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أن الله يحب أن يكون العبد عزيزًا في نفسه ذليلًا لربه، عفيفًا عن الناس، سؤولًا لمولاه، غنيًا عن الناس فقيرًا إلى مولاه، وقبيح بالعبد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد، والعبد المحب لربه، الذاكر لمولاه، يدعوه في كل حال، في السراء والضراء، ولا يؤجل دعاءه إلى حال الشدة.

وبيّن أسباب إجابة الدعاء، وأولها الاستجابة لله بالانقياد لطاعته، وثانيهما الأدب معه حال سؤاله، ففي التضرع معنى الذل والفاقة، وفي الإخفاء علامة الإخلاص، واستشعار قرب الرب من داعيه بالإجابة والقبول، ولأجل ذلك كانت الضراعة مع الإخفاء سببًا لنجاة الداعي من الكربات المهولة.

وختم فضيلته قائلًا: ألا وإن من أجل آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على نبيه، ثم يسأل حاجته مقبلًا على سيده ومولاه، فكم من داع يدعو وقلبه غافل لاهٍ، مختارًا لسؤال مالك الملك ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، قال الإمام الخطابي رحمه الله: «وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها، وأجمعها للمعاني، وأبينها، لأنه مناجاة العبد سيد السادات الذي ليس له مثل ولا نظير» انتهى كلامه رحمه الله، ومن أدب الدعاء ألا يستثني فيه، كأن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو يقول للمخاطب: تقبل الله منك إن شاء، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مُكره له».

