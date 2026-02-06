إعلان

غدا حلقة استثنائية من دولة التلاوة.. عودة كل الأطفال للمنافسة بقرار الأزهري

كتب : محمد قادوس

12:23 ص 06/02/2026

برنامج دولة التلاوة

في حلقة استثنائية، يعود جميع الأطفال الذين شاركوا في برنامج" دولة التلاوة" للمنافسة من جديد، وذلك للتصفية واختيار أفضل متسابق بينهم، بعد أن حصد المشاركون محبة كبيرة في قلوب المشاهدين والمتابعين، الذين تأثروا بمغادرتهم للمسابقة.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد أعلن خلال حلقة برنامج" دولة التلاوة" الأسبوع الماضي، تخصيص حلقة استثنائية للأطفال، لاختيار أفضل صوت قرآني من بين هذه المواهب الناشئة، مؤكدًا في رسالته خلال الحلقة أن هذا القرار يأتي انحيازًا كاملًا للطفولة، وإكرامًا للمواهب المقبلة على الحياة.

وأكد الأزهري أنه نزولًا على إرادة الجمهور، وإكرامًا للطفولة، وإتاحةً للفرصة أمام المواهب الواعدة، تقرر تخصيص الحلقة للمشاركين من الأطفال، لنري منهم النجوم العظام في سماء الوطن ودولة التلاوة، فالأصوات الشابة مثل النبتة الذهبية التي يجب رعايتها وتشجيعها.

ومن المقرر أن يتنافس في الحلقة عدد من الأطفال الذين غادروا البرنامج، من بينهم الطفل عبد الله عبد الموجود، والطفل عمر علي عوض، والطفل علي محمد الذي غادر المسابقة باكيًا، فيما يواصل الطفل محمد احمد القلاجي مشواره في المنافسات حتى الآن، محققًا تفوقًا ملحوظًا بوصوله إلى مراحل متقدمة من التصفيات.

دولة التلاوة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

