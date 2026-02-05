ما حكم السخرية والتنمر والتعالي على الناس؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من محمود من القاهرة، قال فيه: «ما حكم الشخص اللي بيتريق وبيتنمر على الناس، وبيتعامل بتكبر كأنه أفضل منهم، مع إننا كلنا سواسية عند ربنا سبحانه وتعالى؟»، مشيرًا إلى أن السؤال يتناول قضية التنمر والسخرية وإيذاء الناس بالكلام والتصرفات غير اللائقة.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس":، أن السخرية والاستهزاء من الآخرين من الأمور المحرمة شرعًا باتفاق العلماء، ولا يجوز للمسلم أن يصدر عنه مثل هذا السلوك، لأن من يُسخر منه قد يكون عند الله أفضل من الساخر، سواء كان رجلًا أو امرأة.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى في سورة الحجرات: «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن»، مؤكدًا أن الإنسان لا يعلم أين يكون الخير، ولا من هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالميزان الحقيقي عند الله ليس بالشكل ولا بالمكانة الاجتماعية.

وأشار إلى حديث النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»، وكذلك قوله ﷺ: «رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرّه»، موضحًا أن التفاضل الحقيقي يكون بصفاء القلب والإخلاص، وليس بالمظهر أو الوجاهة أو المنصب.

وبيّن الدكتور محمود شلبي أن المعنى نفسه ورد في أحاديث النبي ﷺ عن الأزمنة والأشخاص الذين قد يغفل الناس عنهم، ومع ذلك يكون لهم عند الله شأن عظيم، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يُستهان به أو يُسخر منه قد يكون سببًا في نصر الأمة، كما جاء في الحديث: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بإخلاصهم».

وأكد أمين الفتوى أن التنمر، والسخرية، والتعالي على الناس، والتكبر عليهم، والتقليل من شأن الآخرين، كلها أخلاق مذمومة ومخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يبقى منها شيء، لأن الباقي هو العمل الصالح، مستشهدًا بقوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم».

وشدد على أنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وأن السخرية والتنمر من المحرمات، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجنّب الجميع هذا الخلق السيئ، وأن يرزقنا القلوب السليمة والأخلاق الحسنة.

